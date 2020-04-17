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Американка заболела коронавирусом в самоизоляции

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Жительница США Рейчел Браммерт заболела коронавирусом, находясь дома на самоизоляции в течение трех недель. Об этом сообщило издание New York Post.

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По его данным, в последний раз женщина покидала квартиру в середине марта, чтобы сходить в аптеку. С тех пор она не выходила на улицу и даже попросила мужа пожить в другой комнате, чтобы свести риск заражения к минимуму.

Продукты питания к ним домой привозили курьеры, которые оставляли заказ у дверей. Однажды заболевшая взяла пакет с едой без перчаток. Впоследствии выяснилось, что одна из сотрудниц компании по доставке еды была инфицирована коронавирусом, пишет телеканал «360». В начале апреля Браммерт также сдала положительный тест. Сейчас женщина очень напугана и переживает из-за того, что страдает от одного из аутоиммунных заболеваний.

В США, по данным Worldometer, выявлено уже свыше 678 тыс. случаев заражения. Как пишет «Федеральное агентство новостей», теоретически американские власти могут продлить принятые из-за пандемии коронавируса меры социального дистанцирования до 2022 года, чтобы снизить нагрузку на клиники из-за наплыва пациентов с COVID-19.

В то же время, 29 штатов Америки в ближайшее время начнут отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент США Дональд Трамп заверил, что страна прошла пик эпидемии, и уже неделю на 30% территории не фиксируется новых случаев заражения.

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