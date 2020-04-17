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В Ростовской области ликвидировали пожар на заброшенной пилораме

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В здании заброшенной пилорамы в Донецке Ростовской области спасатели ликвидировали пожар на площади около 1,2 тыс. кв. м. Об этом 17 апреля «РИА Новости» рассказали в пресс-службе МЧС России.

ЧП произошло на Колхозной улице. Заброшенная пилорама загорелась на площади 900 кв. м, позднее она увеличилась до 1150 кв. м, пишет REGNUM.

По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлекались 60 человек и 14 единиц техники. Для тушения огня понадобилось около 2,5 часа. По словам спасателей, угрозы ближайшим жилым домам не было, информация о пострадавших не поступала, пишет RT.

Ранее 17 апреля сообщалось, что пять человек, включая одного ребенка, спасли во время пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы.

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