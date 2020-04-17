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В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

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В Республике Алтай зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Таким образом, в России больше не осталось регионов без COVID-19. Об этом 16 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на правительство республики.

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«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — приводит RT сообщение алтайского кабмина.

По данным респубиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, заболела жительница Онгудайского района. Известно, что к ней приезжали родственники из соседнего региона, пишет НСН. Теперь специалисты выясняют весь круг лиц, с кем она контактировала, чтобы минимизировать риски распространения болезни, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает телеканал «360», в Республике Алтай не было зараженных COVID-19 до середины апреля. Наибольшее количество заболевших по-прежнему в Москве — 16 146 человек. Среди регионов, где выявили больше всего зараженных, Московская область, Санкт-Петербург, Коми, Нижегородская и Ленинградская области.

Всего в России 27 938 человек заболели коронавирусом. По информации оперштаба, на территории России за последние сутки было диагностировано 3448 случаев заражения коронавирусом. Уточняется, что выздоровели 318 пациентов, скончались — 34, уточняет телеканал «Звезда». С 29 марта в Москве, Московской области и других регионах действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам нельзя покидать дом без веской причины. С 15 апреля в Москве и области заработала пропускная система.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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