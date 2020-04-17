Снаряд времен ВОВ нашли в Люберцах

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МО «Мособлпожспас».

Снаряд нашли 16 апреля недалеко от поселка Октябрьский. Спасателям пришлось пройти более 1,5 км пешком, чтобы добраться до места расположения снаряда. Чтобы специалисты могли обезвредить боеприпас, работникам пожарно-спасательной части № 232 пришлось спилить ближайшее дерево и вытащить из земли большую железобетонную плиту, уточняет агентство городских новостей «Москва».

По словам экспертов, находкой оказался артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Великой Отечественной войны.

10 апреля сообщалось, что в Воловском районе Липецкой области обнаружили боеприпасы времен войны. На полигоне Тербунского района в четверг, 9 апреля, уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 76 и 45 мм.