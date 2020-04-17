В Подмосковье выявили свыше 240 нарушителей самоизоляции

Больше 240 граждан в Московской области нарушили режим самоизоляции за прошедшие сутки и будут привлечены к административной ответственности. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора региона.

По словам начальника регионального ведомства Олега Баженова, в ходе одного дня патрулирования общественных пространств было выявлено 242 нарушителя и 38 юридических лиц, нарушивших запрет на деятельность, пишет RT.

Самые масштабные рейды проведены в общественных местах в Химках, Реутове, Балашихе, пишет НСН. Также рейды прошли в Видном, Котельниках, Дзержинском и Волоколамске, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Режим самоизоляции граждан действует в регионе до 30 апреля в целях избежания распрострнения коронавируса. По той же причине приостановлена деятельность организаций и предприятий.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков, напоминает телеканал «360». Штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства — 5 тыс. рублей.

16 апреля сообщалось, что в Москве в отношении нарушившего режим самоизоляции водителя возбудили уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД.

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