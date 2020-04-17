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Пять человек спасли при пожаре в жилом доме в Москве

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Пять человек, включая одного ребенка, спасли во время пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел на улице Марьинский Парк в доме № 39. На место оперативно прибыли спасатели. Они обнаружили и ликвидировали возгорание мебели в приквартирном холле на втором этаже 10-этажного дома. Во время тушения возгорания из соседних квартир эвакуировали пять человек, включая ребенка, пишет агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что в 00:50 пожар удалось локализовать, а в 00:52 — ликвидировать. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. При этом сообщается, что спасенные люди были переданы сотрудникам медицинских служб, пишет «Москва 24».

14 апреля пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы.

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