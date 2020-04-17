Боксер Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри
Британский боксер Энтони Джошуа бросил вызов своему соотечественнику Тайсону Фьюри, предложив ему подтвердить чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил портал Sky Sports.
«Если ты считаешь себя лучшим, тебе необходимо подраться со мной. У меня есть несколько поясов в супертяжелом весе. Фьюри является чемпионом по версии WBC. В чем смысл нашего боя? Так мы определим, кто достоин носить все пояса и быть безоговорочным номером один в боксе», — рассказал Энтони в интервью спортивному изданию.
По словам промоутера Фьюри, бой между двумя британскими боксерами может состояться не ранее февраля 2021 года из-за эпидемии коронавируса.
30-летний Энтони Джошуа является суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. В его активе 23 победы (21 нокаутом) и только одно поражение, которое он потерпел в поединке с Энди Руисом.
Фьюри же не проиграл ни одного поединка. На его счету имеется 30 побед (21 нокаутом) и только одна ничья. 22 февраля он нокаутировал американского бойца Деонтея Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира WBC. Бой 23 февраля транслировал РЕН ТВ, посмотреть его можно на сайте телеканала.
Третий бой между Фьюри и Уайлдером за чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе был перенесен с 18 июля из-за коронавируса и ожидается в октябре.