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Боксер Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Британский боксер Энтони Джошуа бросил вызов своему соотечественнику Тайсону Фьюри, предложив ему подтвердить чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил портал Sky Sports.

«Если ты считаешь себя лучшим, тебе необходимо подраться со мной. У меня есть несколько поясов в супертяжелом весе. Фьюри является чемпионом по версии WBC. В чем смысл нашего боя? Так мы определим, кто достоин носить все пояса и быть безоговорочным номером один в боксе», — рассказал Энтони в интервью спортивному изданию.

По словам промоутера Фьюри, бой между двумя британскими боксерами может состояться не ранее февраля 2021 года из-за эпидемии коронавируса.

30-летний Энтони Джошуа является суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. В его активе 23 победы (21 нокаутом) и только одно поражение, которое он потерпел в поединке с Энди Руисом.

Фьюри же не проиграл ни одного поединка. На его счету имеется 30 побед (21 нокаутом) и только одна ничья. 22 февраля он нокаутировал американского бойца Деонтея Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира WBC. Бой 23 февраля транслировал РЕН ТВ, посмотреть его можно на сайте телеканала.

Третий бой между Фьюри и Уайлдером за чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе был перенесен с 18 июля из-за коронавируса и ожидается в октябре.

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