Чемпион мира по хоккею Марков завершил карьеру

Чемпион мира по хоккею 2008 года, защитник Андрей Марков объявил о завершении карьеры. Об этом 16 апреля «Спорт-Экспрессу» сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.

Свою профессиональную карьеру Марков начал в 1995 году в «Химике». С 2000 по 2017 год Марков выступал за «Монреаль Канадиенс», проведя более 1 тыс. матчей за канадскую команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2017 году хоккеист вернулся в Россию, подписав двухлетний контракт с «Ак Барсом», пишет RT.

Последний сезон 41-летний спортсмен провел в составе ярославского ХК «Локомотив». Он участвовал в 23 играх регулярного чемпионата, забросил одну шайбу и отметился шестью голевыми передачами, пишет «Газета.ру». В плей-офф на его счету один результативный пас.

14 апреля сообщалось, что российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди хоккеистов в возрасте 34 лет по версии канадского портала Sportsnet.