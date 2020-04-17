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Минфин назвал приоритетные расходы для регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минфин России обратился к регионам с призывом отказаться от финансирования неприоритетных расходов. Это следует из письма главы ведомства Антона Силуанова руководителям субъектов, которое есть в распоряжении «Известий».

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Согласно документу, безусловный приоритет в расходах — это социальные выплаты. Глава Минфина подчеркнул недопустимость появления просроченной задолженности по этим обязательствам.

Следом по значимости идет поддержка пострадавших отраслей экономики субъектов, профилактика и устранение последствий коронавируса, а также компенсация снижения доходов по итогам 2020 года.

В качестве послабления Минфин освободил регионы от обязанности погашать реструктурированные кредиты в 2020 году и пообещал предоставить дотации в опережающем порядке по личному ходатайству глав субъектов.

В свою очередь, значительная часть субъектов собирается или уже отказалась от ранее запланированных расходов. Директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов сообщил «Известиям», что возможный объем сокращения бюджетов в 2020 году может составить до 20%.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Губернаторский пост: Минфин назвал приоритетные расходы для регионов

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