Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

Французская актриса Патрисия Милларде, звезда итальянского детективного сериала «Спрут», скончалась на 64-м году жизни. Об этом в своем блоге сообщил журналист Давид Маджио.

Уточняется, что актриса умерла в римской больнице Сан-Камилло от сердечной недостаточности еще 13 апреля.

Милларде родилась 24 марта в 1957 года во Франции, в коммуне Мон-де-Марсан. Ее дебют в кино произошел в 1980-м в фильме «Крысиные бега». В 1990 году актриса переехала в Италию.

За свою карьеру актриса сыграла более чем в тридцати фильмах и сериалах во Франции, Италии, Германии, США, в числе которых «Элен и ребята», «Горячий шоколад», «Охотник за террористами». Наибольшую популярность в Европе и СССР ей принесла роль судьи Сильвии Конти в телесериале «Спрут», рассказывающем о борьбе итальянских правоохранительных и судебных органов с коррупцией и сицилийской мафией, где она играла с четвертого по десятый сезоны.