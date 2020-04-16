Фонд поддержки предпринимателей появится в Псковской области

В Псковской области будет создан фонд поддержки предпринимателей в размере 100 млн рублей. Такая мера очень поможет малому и среднему бизнесу справиться с рисками в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

По его словам, глава региона Михаил Ведерников очень внимательно относится к проблемам местных предприятий и досконально владеет ситуацией о том, что происходит в сфере псковского бизнеса.

«Он проводит множество встреч, в том числе и с представителями бизнеса. Я думаю, что все это принесет конкретные позитивные результаты. Сегодня все руководители предприятий смогли рассказать о своих проблемах. Они для всех сегодня в принципе общие, касаются и легкой промышленности, и машиностроения. Среди насущных тем: как выплачивать заработную плату, вопросы о предоставлении налоговых каникул. Пока на практике получается, что коммерческие организации, которые должны выполнять поручения президента и правительства страны, ведут свою политику и до сих пор продолжают взимать проценты», – отметил Сорокин.

Как стало известно 11 апреля, субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере культуры, спорта, туризма, общественного питания, а также авиа- и автоперевозок освободят от уплаты аренды федерального имущества в период с апреля по июнь включительно. Ранее президент России Владимир Путин предложил снизить для малого и среднего бизнеса размер социальных взносов с 30 до 15%, введена отсрочка на полгода по страховым платежам и всем налогам, кроме НДС.