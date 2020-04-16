Брайан Мэй назвал мясоедов виноватыми в пандемии коронавируса

Британский музыкант и гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй заявил, что в пандемии коронавируса виноваты люди, которые употребляют мясо, сообщает портал NME.

По словам Мэя, в свете последних событий многие могут пересмотреть отношение к мясу, особенно после того, как в Интернете появилась информация о том, что первый человек заразился COVID-19 на китайском рынке, где готовят блюда из мяса экзотических животных.

«Видимо, эта пандемия действительно пошла от тех, кто ест животных. И теперь я еще больше убежден, что употребление мяса — не самая полезная вещь для здоровья», — сказал музыкант.

Он добавил, что с января и сам стал вегетарианцем. Долгое время Мэй является зоозащитником, однако иногда все же употреблял мясо.

«Теперь мы увидели, что поедание животных поставило людей на колени. Поэтому, думаю, пришло время заново исследовать наш мир, чтобы не уничтожать другие виды», — заявил Мэй.

15 февраля в министерстве науки и техники Китая сообщили, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши.

До этого, 7 февраля, китайские ученые пришли к выводу, что млекопитающие панголины могут быть промежуточными хозяевами коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,16 млн случаев заболевания, умерли более 144 тыс. человек, вылечились — 546 тыс.