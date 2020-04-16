Прямой эфир
Сюжет:

Брайан Мэй назвал мясоедов виноватыми в пандемии коронавируса

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский музыкант и гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй заявил, что в пандемии коронавируса виноваты люди, которые употребляют мясо, сообщает портал NME.

По словам Мэя, в свете последних событий многие могут пересмотреть отношение к мясу, особенно после того, как в Интернете появилась информация о том, что первый человек заразился COVID-19 на китайском рынке, где готовят блюда из мяса экзотических животных.

«Мы находимся в зоне серьезнейшего цивилизационного перехода»
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков — об эволюции сознания, корректировке госзадания, карантинном волнении и старых граблях

«Видимо, эта пандемия действительно пошла от тех, кто ест животных. И теперь я еще больше убежден, что употребление мяса — не самая полезная вещь для здоровья», — сказал музыкант.

Он добавил, что с января и сам стал вегетарианцем. Долгое время Мэй является зоозащитником, однако иногда все же употреблял мясо.

«Теперь мы увидели, что поедание животных поставило людей на колени. Поэтому, думаю, пришло время заново исследовать наш мир, чтобы не уничтожать другие виды», — заявил Мэй.

15 февраля в министерстве науки и техники Китая сообщили, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши.

До этого, 7 февраля, китайские ученые пришли к выводу, что млекопитающие панголины могут быть промежуточными хозяевами коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,16 млн случаев заболевания, умерли более 144 тыс. человек, вылечились — 546 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Адыгеи с коронавирусом родила и выздоровела
Компании РФ оценили качество труда сотрудников на «удаленке»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020