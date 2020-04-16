Дело о краже фасадной плитки возбуждено в Подмосковье

Житель подмосковной Балашихи украл с участка в селе Речицы Раменского округа фасадную плитку на 254 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

О краже груза с личного участка заявил житель Красногорска. «По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний житель городского округа Балашиха», – рассказали в ведомстве. Возбуждено дело о краже, предусматривающее до 10 лет лишения свободы, передает портал «Подмосковье сегодня».

10 апреля сообщалось, что в Московской области полицейские задержали подозреваемого в похищении денежных средству сотрудницы кредитной организации. Инцидент произошел в Подольске на Вокзальной улице.