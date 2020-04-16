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Свято-Георгиевский монастырь в Севастополе закрыли на карантин

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Свято-Георгиевский монастырь, расположенный на мысе Фиолент в Севастополе, закрыт на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев. Ранее обитель посетил паломник, у которого был выявлен коронавирус.

«Свято-Георгиевский монастырь закрыт, братия там будет находиться под медицинским наблюдением. По сути, как в обсерваторе, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности», – заявил Развожаев. Устанавливаются все, кто мог контактировать с зараженным паломником, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Как стало известно 12 апреля, в Черногории полицейские задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица. Неизвестно, был ли митрополит арестован или задержан для дачи показаний. Отмечается, что черногорские стражи порядка останавливали на беседу прихожан после посещения храма.

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