Умер госпитализированный с коронавирусом режиссер и продюсер Радов

Режиссер-документалист, продюсер Александр Радов скончался на 80-м году жизни. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила на своей странице в Facebook Академия российского телевидения.

«Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь», — сказано в сообщении. Деятель культуры скончался в 15-ой филатовской больнице.

Радов родился 23 июля 1940 года. Он руководил творческим объединением «Фишка-фильм», которое вошло в число крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России. Был автором документальных фильмов цикла «Больше, чем любовь», академиком Международной академии телевидения и радио.