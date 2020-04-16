Прямой эфир
Сюжет:

МИД России выступил за оказание помощи беженцам в период пандемии

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва выступает за срочное оказание полноценной помощи беженцам и принимающим их странам в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг, 16 апреля, заявлении Министерства иностранных дел России.

Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев о сдерживании пандемии коронавируса среди беженцев и внутренне перемещенных лиц.

«Мы находимся в зоне серьезнейшего цивилизационного перехода»
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков — об эволюции сознания, корректировке госзадания, карантинном волнении и старых граблях

«Приветствуем нацеленность УВКБ на тесное сотрудничество с властями государств с целью включения беженцев в национальные программы в борьбе с COVID-19 и проведение информационных кампаний среди населения <...> Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещенным лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц», — говорится в публикации.

По данным дипведомства, наибольшую обеспокоенность вызывают риски распространения COVID-19 в затронутых кризисами Сирии, Ираке и Ливии, потому что их системы здравоохранения сильно пострадали и нуждаются в поддержке.

Отмечается также, что беженцы африканского континента проживают в тяжелых санитарных условиях, где ситуация усугубляется вспышками кори, Эболы и дифтерии.

Кроме того, тревогу у МИДа вызывают Афганистан, Иран, Пакистан, Бангладеш и Мьянма.

«Наибольшие опасения вызывает положение 855 тыс. беженцев-рохинджей, проживающих в перенаселенных лагерях на территории Бангладеш», — отметили в ведомстве.

9 апреля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что самая сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса сложилась в сирийском Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,16 млн случаев заболевания, умерли более 144 тыс. человек, вылечились — 546 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Германия прекратит прием беженцев из-за коронавируса
СМИ заявили о намерении Турции отправить в Грецию мигрантов с COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020