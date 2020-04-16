МИД России выступил за оказание помощи беженцам в период пандемии

Москва выступает за срочное оказание полноценной помощи беженцам и принимающим их странам в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг, 16 апреля, заявлении Министерства иностранных дел России.

Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев о сдерживании пандемии коронавируса среди беженцев и внутренне перемещенных лиц.

«Приветствуем нацеленность УВКБ на тесное сотрудничество с властями государств с целью включения беженцев в национальные программы в борьбе с COVID-19 и проведение информационных кампаний среди населения <...> Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещенным лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц», — говорится в публикации.

По данным дипведомства, наибольшую обеспокоенность вызывают риски распространения COVID-19 в затронутых кризисами Сирии, Ираке и Ливии, потому что их системы здравоохранения сильно пострадали и нуждаются в поддержке.

Отмечается также, что беженцы африканского континента проживают в тяжелых санитарных условиях, где ситуация усугубляется вспышками кори, Эболы и дифтерии.

Кроме того, тревогу у МИДа вызывают Афганистан, Иран, Пакистан, Бангладеш и Мьянма.

«Наибольшие опасения вызывает положение 855 тыс. беженцев-рохинджей, проживающих в перенаселенных лагерях на территории Бангладеш», — отметили в ведомстве.

9 апреля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что самая сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса сложилась в сирийском Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,16 млн случаев заболевания, умерли более 144 тыс. человек, вылечились — 546 тыс.