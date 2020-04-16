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Генсек ООН рассказал о влиянии коронавируса на смертность детей

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в результате рецессии могут умереть сотни тысяч детей. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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«В результате глобальной рецессии в течение 2020 года могут умереть сотни тысяч детей. <…> Сокращение доходов может привести к тому, что семьи будут меньше средств выделять на здоровое питание, а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях», ― цитирует его ТАСС.

При этом генсек ООН подчеркнул, что в некоторых странах прекратились вакцинации против кори и полиомиелита, добавив, что из-за загруженности больниц зараженными коронавирусом многие дети могут не получить лечение вовремя.

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, из-за того что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении коронавируса. Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о желании Белого дома найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности.

После этого Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,16 млн случаев заболевания, умерли более 144 тыс. человек, вылечились — 546 тыс.

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