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Более 330 заявок поступило на «Земского учителя» в Саратовской области

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На портале «Земский учитель» уже подано 336 заявок на 106 вакансий в сельских школах Саратовской области. Срок приема заявок на участие в программе продлен до 29 апреля, сообщает региональное министерство образования.

Уже в 2020 году планируется осуществить 1803 единовременные компенсационные выплаты российским учителям, откликнувшимся на вакансии по программе. В Саратовской области в этом году единовременные компенсации в размере 1 млн рублей получат 34 педагога, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

Среди главных условий получения выплаты — работа в школе в сельском населенном пункте, городе с населением до 50 тыс. человек, поселке городского типа или рабочем поселке. Контракт заключается не менее чем на 5 лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. В проекте могут принять участие преподаватели в возрасте до 55 лет.

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