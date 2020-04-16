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Почти 170 человек пострадали от клещей в Самарской области за неделю

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В Самарской области с начала года зарегистрировано 316 пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За период с 6 по 12 апреля за помощью к медикам по поводу укусов обратились 168 человек. При этом чаще всего жителей региона кусают на частных загородных территориях и в лесах, пишет НИА «Самара» со ссылкой на Сититраффик.

В региональном Центре гигиены и эпидемиологии проверили 217 экземпляров клещей, снятых с людей. В 16 случаях выявлен антиген вируса клещевого энцефалита.

Наибольшую опасность для человека представляют такие клещевые инфекции, как вирус клещевого энцефалита, крымская геморрагическая лихорадка и возбудители боррелиоза. В 2019 году прививки от клещевого энцефалита сделали 2 млн россиян.

В марте Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей при посещении лесов, парков и дач. Ведомство предлагает пользоваться специальными костюмами и репеллентами, а также делать профилактические прививки.

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