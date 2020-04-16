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Более 20 млн рублей направят на ликвидацию свалок в Тамбове

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В Тамбове на ликвидацию несанкционированных мусорных свалок выделят свыше 23 млн рублей. Заказчиком работ выступает комитет городского хозяйства.

Выбрать подрядчика планируют до 21 апреля. Он должен будет до конца года вывезти 20 тыс. кубометров мусора, который находится на несанкционированных свалках в черте города, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Максимальная стоимость контракта составит более 23 млн рублей. Средства направят в рамках муниципальной программы «Благоустройство в городе Тамбове».

В начале марта этого года комитет горхозяйства уже заключил похожий договор с АО «Тамбовская сетевая компания». Подрядчик должен вывезти 2 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. При этом стоимость работ составила 1,1 млн рублей.

6 апреля доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, что ручная сортировка отходов может быть опасна для работников заражением коронавирусной инфекцией, ее нужно на время пандемии приостановить или добавить этап стерилизации мусора.

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