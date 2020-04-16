Антивандальные двери с системой «112» установят в домах Липецкой области

В Липецкой области в рамках программы капремонта в домах установят входные антивандальные двери с системой «112». Они будут выполнены из высококачественной стали с прочным металлическим каркасом и ребрами жесткости внутри, а также антивандальной накладкой и стеклопакетом снаружи.

«На сегодняшний день принято решение внести в техрегламент в рамках капитального ремонта фасада установку металлических входных остекленных дверей с встроенным антивандальным домофоном и функцией вызова экстренных оперативных служб «Система-112», — цитирует главу регионального Фонда капремонта Елену Бабикову LipetskMedia.

Система «112» позволит в случае необходимости вызвать экстренные службы. Сделать это можно будет как с лицевой стороны домофона, так и из квартиры при помощи так называемого умного домофона. Он также позволяет решить задачу с одновременным оповещением населения.

Ранее в апреле «Известия» писали о том, что в регионах России капитальный ремонт домов могут отложить на следующий год из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В условиях самоизоляции рабочим запрещено заходить в квартиры, поэтому они не смогут приступить к ремонту инженерии. При этом в Московском регионе все строительные работы уже приостановили. Если такая ситуация продлится несколько месяцев, ремонт будет невозможно завершить до начала отопительного сезона.

Также сроки могут быть перенесены в результате финансовых проблем подрядчиков и снижения собираемости платы с жильцов. Но глобально система капремонта не пострадает и восстановится после окончания эпидемии, считает глава профильного комитета Госдумы Галина Хованская.