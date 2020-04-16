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ЦБ поддержит банки для применения ими программ реструктуризации займов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центральный Банк может предоставить дополнительные послабления банкам для применения ими своих программ реструктуризации займов в дополнение к кредитным каникулам. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

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В топ-30 банков отметили, что заявки на отсрочки по кредитам поступают десятками тысяч, но требованиям госпрограммы не соответствуют. Речь идет о суммах долга и сокращению доходов из-за коронавируса на 30%.

Если Банк России применит послабления в отношении ряда банков, то по ссудам, реструктурированным по внутрибанковским программам, можно будет не доначислять резервы, а также не ухудшать кредитную оценку таким заемщикам, отметил вице-президент АБР.

Это позволит банкам помогать более широкому кругу лиц, к тому же кредитно-финансовая организация способна учитывать индивидуальные условия каждого клиента, тогда как на кредитные каникулы могут рассчитывать только граждане, лишившиеся более чем 30% своего дохода, напомнил Войлуков.

Закон о кредитных каникулах в настоящее время дает возможность физлицам, ИП и представителям малого и среднего бизнеса получить отсрочку в погашении займа на полгода, если они могут подтвердить сокращение дохода более чем на 30%.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 17 апреля.

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