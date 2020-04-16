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Раздача продуктовых наборов в Башкирии начнется 23 апреля

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Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике начиная с 23 апреля бесплатно раздадут населению 100 тыс. коробок с продуктами. На эти цели планируется потратить около 70 рублей. Средства выделены из бюджета двух предприятий – УГМК и БСК, каждое пожертвовало по 35 млн рублей. В категорию нуждающихся включили также и те семьи, которые получают пособия.

«Это получатели ежемесячного пособия на ребенка. Таких семьей 72 тысячи, в них больше 165 тысяч детей. Там есть многодетные и обычные семьи, матери-одиночки. Они действительно нуждающиеся – малоимущие семьи с детьми. Начиная с 4 детей, будет два продуктовых пакета», — рассказала «МедиаКорСеть» Ленара Иванова.

В конце марта в Башкирии началась подготовка к открытию фонда продуктовых наборов для нуждающихся жителей. «У нас всё есть: и масло, и молоко, и крупы, и хлеб. Поэтому я прошу вас быть готовыми, чтобы мы наиболее нуждающимся нашим людям могли предоставить готовые продуктовые наборы», — заявил глава региона Радий Хабиров. В перспективе этот фонд может стать реальной поддержкой для 150 тыс. человек.

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