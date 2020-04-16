Белоусов анонсировал создание динамичных списков системообразующих предприятий

Отраслевые списки системообразующих предприятий будут носить динамичный характер и могут меняться, сообщил в четверг, 16 апреля, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавляющий комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики.

«В целях повышения ответственности федеральных органов исполнительной власти, списки предприятий формируются из предложений профильных отраслевых министерств отдельно по каждой отрасли и находятся в их зоне ответственности», — рассказал он.

Вице-премьер также отметил, что комиссия рассмотрит подготовленные списки по каждой отрасли 17 апреля.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин призвал отказаться от единого, жесткого перечня системообразующих предприятий.

«Очень много будет вопросов, когда вы утвердите такой список, почему та или иная компания туда попала или не попала. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким критериям мы выбираем компании», — сказал глава правительства.

Накануне президент России Владимир Путин поручил доработать перечень, чтобы он составлялся «на основе внятных, четких, объективных критериев». Для его участников он предложил предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ, а половину кредита обеспечат госгарантиями Минфина.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Однако в Минэкономразвития призвали его расширить, добавив кинотеатры и стоматологии.

Новые критерии отбора системообразующих предприятий были утверждены 10 апреля, до этого перечень составлялся на основании трех утвержденных в 2015 году критериев — годовой выручки, размера налоговых отчислений за последние три года и численности персонала. Теперь же выделено 72 отрасли с более объективными показателями для каждой.