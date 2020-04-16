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В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

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Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до конца мая из-за распространения коронавируса в России. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на главу Республики Башкортостан Радия Хабирова.

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«Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов: вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель–май — это вот, как здрасьте: мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», ― заявил он.

Ранее в этот день стало известно, что в России не осталось ни одного региона, где бы не были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Последним субъектом Федерации была Республика Алтай, однако 16 апреля там выявили первого инфицированного COVID-19.

9 апреля в регионе ввели «комендантский час» ― время, в течение которого на улицу не могут выходить пожилые люди и дети.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек, умерли 232 пациента, выздоровели ― 2304.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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