Строители школы в ХМАО подозреваются в мошенничестве на 3 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе руководство фирмы-подрядчика, которая уже пять лет возводит школу в деревне Хулимсунт Березовском районе, подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, кто-то из руководства фирмы подделывал документы о выполненных работах, после чего предоставлял их в управление капстроительства. За якобы выполненную работу фирме начислялись деньги, которые злоумышленник тратил по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 3 млн рублей.

Сейчас следователи ищут кто конкретно ответственен за подделку документов. Возбуждено уголовное дело.

2 марта сообщалось, что бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями. Он получил деньги, выделенные на спецтехнику для тушения пожаров, но купил автомобиль Toyota Land Cruiser за 6,1 млн рублей.