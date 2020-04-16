Путин предложил запустить льготную программу ипотеки

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 апреля, предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса. Об этом глава государства сказал на видеосовещании с правительством.

«Можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге», — цитирует российского лидера телеканал «360».

На реализацию проекта потребуется 6,5 млрд рублей. Оформить кредит можно будет до 1 ноября 2020 года. По словам Путина, ставка сохранится на весь срок, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также глава государства отметил, что в связи с рапространением коронавирусной инфекции строительный комплекс столкнулся с падением спроса. В первом квартале текущего года рост ипотеки сменился спадом.

Накануне СМИ сообщили, что в России кредитные организации начали пересматривать условия выдачи ипотечных кредитов и повышать минимальный размер первоначального взноса.

10 апреля в ЦБ РФ заявили об отсутствии массового повышения процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам. После окончания пандемии ипотечное кредитование продолжит развиваться, а ставки будут доступнее, заверил регулятор.

14 апреля правительство продлило до конца года программу помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации.

Число заболевших COVID-19 в России превысило 27 тыс. человек, из них 232 скончались, 2304 выздоровели. Всего в мире зафиксировано как более 2 млн случаев заражения, умерли более 141 тыс. человек.