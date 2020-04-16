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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Си Цзиньпином

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора в четверг, 16 апреля, подтвердили настрой на сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества на данном направлении, в том числе за счёт обмена специалистами, поставок медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты», — говорится в публикации.

Глава российского государства, как отметили в Кремле, высоко оценил эффективные действия Китая, которые позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в мире. Кроме того, Путин подчеркнул контрпродуктивность попыток обвинить Китай в том, что правительство КНР не сразу уведомило мировое сообщество о появлении коронавирусной инфекции на территории страны.

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Оба лидера отметили положительное развитие отношений между странами, в частности, продолжающийся рост товарооборота.

«Затронуты также актуальные международные вопросы. Условлено, что Россия и Китай будут и далее координировать свои дипломатические усилия», — подчеркнули в пресс-службе.

14 апреля в Москву прибыло более 20 т гуманитарного груза из Китая. Это не первая направленная России из Китая гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19. Так, 2 апреля в РФ было поставлено 26 т медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, распределением полученной помощи занимался Центр им Н.И. Пирогова Минздрава.

Россия, в свою очередь, также оказывала помощь Китаю в борьбе с COVID-19. Так, в середине марта в КНР был направлен военный самолет с 23 т гуманитарного груза.

14 апреля в сенате США заявили о намерении изучить обстоятельства появления коронавируса, а именно выявить роль Китая и ВОЗ в распространении инфекции. В Вашингтоне полагают, что изначально информация о масштабах вспышки замалчивалась, а Пекин и организация приняли недостаточно мер по недопущению пандемии.

Работу ВОЗ критиковал лично президент США Дональд Трамп, отмечая, что именно Соединенные Штаты в основном финансируют организацию, внимание которой, в свою очередь, сосредоточено на ситуации с COVID-19 в Китае.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал попытки выставить Китай ответственным за пандемию неприличными.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 16 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован более чем у 2 млн человек, скончались 134 тыс. человек.

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