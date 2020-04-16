Коронавирус подтвержден у нескольких сотрудников мэрии Нижнего Новгорода

В мэрии Нижнего Новгорода несколько сотрудников заразились коронавирусом. Сейчас они изолированы и получают лекарства. Мэр Владимир Панов также сдал тест, результат отрицательный. «Поэтому глава города продолжает работу с максимальным соблюдением всех правил безопасности», — отметили в пресс-службе мэрии.

Первый случай коронавирусной инфекции среди обеспечивающего персонала администрации Нижнего Новгорода зарегистрирован 14 апреля. Положительный тест был у охранника. В настоящий момент мужчина находится в стационаре, сообщает ИА «НьюсНН». Также новую болезнь диагностировали у 26 сотрудников прокуратуры региона.

Как стало известно 12 апреля, в Нижнем Новгороде в результате заражения коронавирусом скончалась 83-летняя женщина, имевшая ряд сопутствующих хронических заболеваний. У пациентки был сахарный диабет, диабетическая полинейропатия, гипертоническая болезнь. Осложнение этих заболеваний было спровоцировано коронавирусной инфекцией.

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