Прямой эфир

Коронавирус подтвержден у нескольких сотрудников мэрии Нижнего Новгорода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мэрии Нижнего Новгорода несколько сотрудников заразились коронавирусом. Сейчас они изолированы и получают лекарства. Мэр Владимир Панов также сдал тест, результат отрицательный. «Поэтому глава города продолжает работу с максимальным соблюдением всех правил безопасности», — отметили в пресс-службе мэрии.

В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому

Первый случай коронавирусной инфекции среди обеспечивающего персонала администрации Нижнего Новгорода зарегистрирован 14 апреля. Положительный тест был у охранника. В настоящий момент мужчина находится в стационаре, сообщает ИА «НьюсНН». Также новую болезнь диагностировали у 26 сотрудников прокуратуры региона.

Как стало известно 12 апреля, в Нижнем Новгороде в результате заражения коронавирусом скончалась 83-летняя женщина, имевшая ряд сопутствующих хронических заболеваний. У пациентки был сахарный диабет, диабетическая полинейропатия, гипертоническая болезнь. Осложнение этих заболеваний было спровоцировано коронавирусной инфекцией.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижнем Новгороде скончалась женщина с COVID-19
Постройка новых медицинских центров Минобороны идет с опережением графика

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020