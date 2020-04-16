В Подмосковье предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей о новых видах мошенничества на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте управления 15 апреля.

По имеющимся данным, были зафиксированы случаи, когда злоумышленники звонили пожилым людям, представившись сотрудниками Пенсионного фонда РФ, и просили предоставить номер счета якобы для перечисления положенной выплаты, пишет РИАМО.

Также были случаи, когда злоумышленники рассылали SMS с сайта, маскирующегося под портал госуслуг, в которых сообщали о положенной компенсации. Так они пытались выяснить данные банковской карты или предлагали перевести средства на сторонний счет якобы на уплату госпошлины за будущую компенсацию. В этой связи граждан призвали быть бдительными, пишет RT.

15 апреля сообщалось, что генеральный директор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников рассказал «Известиям» о схеме мошенников через «трудоустройство» на фоне пандемии.