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Приборы для очистки воздуха начали делать на заводе в Истре

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В подмосковной Истре на «Глебовском механическом заводе» запустили производство приборов для обеззараживания и очистки воздуха. Таким образом, предприятие перепрофилировали в условиях режима повышенной готовности. На протяжении 25 лет на нем производили инструменты и оказывали услуги металлообработки. Основным заказчиком выступало Минобороны России.

Как пишет «Подмосковье сегодня», теперь, чтобы помочь региону в борьбе с коронавирусом, на заводе начали делать рециркуляторы воздуха бактерицидные РБ-90 «Победит». Такие приборы сейчас жизненно необходимы.

Устройство очищает воздух путем его обработки ультрафиолетовыми лампами. За 1 час таким рециркулятором можно очистить помещение площадью 40 кв. м. Опытная партия будет готова уже на этой неделе. К концу месяца количество выпускаемой продукции возрастет в разы, а в мае предприятие должно выйти на полную мощность — 2,5 тыс. рециркуляторов.

В муниципальную программу городского округа Истра внесли изменения о поддержке предприятий, которые смогли перепрофилировать свое производство в условиях повышенной готовности.

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