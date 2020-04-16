Ледоход начался на Амуре у Хабаровска

У Хабаровска на реке Амур начался ледоход. Как утверждают гидрологи, это произошло вечером 15 апреля. Раньше лед шел только на Амурской протоке. Теперь же наблюдается вскрытие Амура.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», ледоход начался на пять дней раньше обычного. После вскрытия реки у Хабаровска в ближайшие 7–10 дней будет наблюдаться ледоход за счет подхода ледяных полей со среднего течения. Сейчас ледяной массив стоит у Владимировки.

Ото льда уже очистились реки Уссури, Тунгуска, Кия, Кур, Бикин, Подхоренок. Лед идет на реках Хор, Гур, Манома и Урми. Раньше обычного примерно на 10 дней должна вскрыться река Тымра из-за теплой погоды. Также ото льда освобождаются горные реки в южных районах и равнинные реки в центральных районах Приамурья.