На дорогах Подмосковья за сутки задержали 20 пьяных водителей

За прошедшие сутки на дорогах Московской области задержали 20 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что 15 апреля, в первый день введения пропусков, на дорогах области снизилось число транспортных средств на 31% по сравнению со вторником, 14 апреля, и на 29% по сравнению с показателями прошлой недели. Число нарушений ПДД было аналогичным, как и 14 апреля, — 76 тыс. за сутки.

«Это количество по-прежнему превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На областных дорогах задержаны 20 водителей в нетрезвом состоянии», — приводит слова представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что за прошедшие сутки была зафиксирована одна авария, в которой один человек получил травмы.

15 апреля РИАМО сообщало, что количество автомобилей на подмосковных дорогах, по данным на вторник, 14 апреля, выросло на 9% по сравнению с понедельником, 13 апреля. Па въездах и выездах из городов в местах обустройства постов досмотра было затруднено движение.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области вводятся цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства — 5 тыс. рублей.

В настоящее время в Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешено покидать жилье только в случае острой необходимости.

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