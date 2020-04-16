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В Мексике погибли попавшие в засаду полицейские

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Фото: REUTERS/Sergio Maldonado
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Группа полицейских попала в засаду в городе Селайя штата Гуанахуато в центре Мекскики. Об этом сообщает 16 апреля телеканал Televisa.

По данным прокуратуры региона, полицейские ехали на патрульном автомобиле на похороны погибшего коллеги. Машину обстреляли из автоматического оружия. Двое правоохранителей погибли на месте, еще двое пострадали.

Власти штата начали розыск злоумышленников.

12 апреля трое врачей были убиты в штате Морелос в центральной части страны в результате разбойного нападения. Ранее власти страны признали, что не смогли справиться с разгулом преступности. За 2019 год в Мексике было совершено не менее 35,5 тыс. убийств.

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