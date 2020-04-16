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УК Приморья доплатят за дезинфекцию подъездов

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Власти Приморья выделят из краевого бюджета средства на помощь в дополнительной дезинфекции подъездов жилых домов. Деньги получат муниципальные образования, а затем перераспределят их среди управляющих компаний.

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Специалисты подсчитали расходы на дезинфекцию подъездов. В среднем на эти цели понадобится 11 млн рублей, пишет Vostokmedia со ссылкой на правительство региона.

Как заявила замглавы краевого кабинета министров Елена Пархоменко, муниципалитетам уже выделили 1 млрд рублей на сбалансированность бюджетов и на подобные ЧС.

В общей сложности в Приморье около 62 тыс. подъездов. В каждом должны проводиться влажное подметание лестниц, влажная протирка стен с применением дезинфицирующих средств, профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придомовой территории.

16 апреля сообщалось, что в Приморье подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших один ребенок. В общей сложности в крае подтверждено 40 случаев заболевания. Три человека выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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