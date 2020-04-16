Более 12 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве

Более 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве в период с 11 по 16 апреля. Общая сумма штрафов со ставила 50 млн рублей. Об этом сообщил министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчинков в четверг, 16 апреля.

«В период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали активно уже не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, то у нас на сегодняшний день порядка 12 тыс. протоколов составлено сотрудниками полиции на общую сумму 50 млн рублей»,— сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Данчиков отметил, что только за последние сутки в Москве было составлено порядка 2 тыс. протоколов за нарушения режима самоизоляции.

Индекс самоизоляции по состоянию на 16:25 в Москве 16 апреля составил 3,4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Яндекса». Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Самый низкий показатель в столице — 3,2 балла за сегодняшний день был зафиксирован в 13:00.

Ранее в четверг Данчиков заявил, что ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.

С вечера 29 марта в Москве и Московской области действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала своего распространения в декабре прошлого года в китайском Ухане, охватил уже более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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