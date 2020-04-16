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Жительница Костромы вернула найденный пакет с 267 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Женщина в Костроме обнаружила на улице пакет, в котором находилось 267 тыс. рублей, и вернула его владелице с помощью полиции. Об этом сообщили в четверг, 16 апреля, в областном УМВД.

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Нашедшая денежные средства женщина срезу же обратилась в правоохранительные органы, где не получали заявлений о потере денег и инициировали поиск владельца.

В результате выяснилось, что деньги были предназначены для выдачи заработной платы работникам местного мебельного магазина.

Директор магазина по невнимательности положила средства в пакет с дыркой и не заметила, как они выпали на улице. Самостоятельно найти пропажу женщине не удалось, а заявлять о случившемся в полицию она не стала, пишет REGNUM.

«Получив назад деньги, женщина никак не могла поверить своему счастью, а затем долго благодарила сознательную костромичку и отзывчивых сотрудников полиции», — цитирует представителя ведомства телеканал «Звезда».

Накануне в Московской области был задержан подозреваемый в ограблении квартиры, в которой находились дети. Представившись знакомым хозяйки квартиры, злоумышленник проник в дом, откуда похитил ювелирные изделия и мобильный телефон, после чего скрылся. В ходе обыска его квартиры были обнаружены и изъяты похищенные ювелирные украшения.

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