Россельхознадзор снял запрет на ввоз рыбы из Китая

Россельхознадзор снял запрет на поставки из Китая в РФ живых гидробионтов (моллюсков, иглообразных, земноводных и других) и рыбы. Поставки были ограничены из-за распространения коронавируса, сообщает 16 апреля ТАСС.

Как отмечается в сообщении, решение о снятии запрета на поставки всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих будет рассмотрено после определения официально установленного источника коронавируса.

20 марта Россельхознадзор временно приостановил экспорт всех видов круп из России сроком на 10 дней, мера была принята на фоне распространения новой инфекции. 24 марта источник сообщил о снятии ведомством этого запрета.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 2304.