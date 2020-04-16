Путин перенес совещание из-за международного телефонного звонка
Президент России Владимир Путин был вынужден отложить совещание по ситуации в строительной отрасли из-за международного телефонного разговора. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 16 апреля.
Как пишет ТАСС, глава государства уже собрал в режиме видеоконференции участников совещания, но позже попросил их перенести начало работы на 16:30 мск.
«Вы знаете, в связи со сдвижкой рабочего графика до следующего мероприятия, которое я не могу перенести, всего полчаса, но, мне кажется, это мало времени для обсуждения. <…> Так будет лучше: без спешки, спокойненько мы поговорим», — сказал президент.
Перед совещанием глава государства скажет вступительное слово, говорил ранее Песков. В совещании примут участие руководство администрации президента и правительства, замруководителя Роскачества Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минэкономразвития Максим Решетников и представители строительной отрасли.
Также в этот день Путин должен провести совещание с постоянными членами Совета безопасности.