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Путин перенес совещание из-за международного телефонного звонка

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин был вынужден отложить совещание по ситуации в строительной отрасли из-за международного телефонного разговора. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 16 апреля.

Как пишет ТАСС, глава государства уже собрал в режиме видеоконференции участников совещания, но позже попросил их перенести начало работы на 16:30 мск.

«Вы знаете, в связи со сдвижкой рабочего графика до следующего мероприятия, которое я не могу перенести, всего полчаса, но, мне кажется, это мало времени для обсуждения. <…> Так будет лучше: без спешки, спокойненько мы поговорим», — сказал президент.

Перед совещанием глава государства скажет вступительное слово, говорил ранее Песков. В совещании примут участие руководство администрации президента и правительства, замруководителя Роскачества Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минэкономразвития Максим Решетников и представители строительной отрасли.

Также в этот день Путин должен провести совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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