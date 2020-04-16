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В Москве за взятку задержан оперативник центрального аппарата ФТС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полиция задержала оперуполномоченного ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни ФТС России Юрия Князева по делу о получении взятки в особо крупном размере, следствие требует его ареста. Об этом в четверг, 16 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

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«В Мещанский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Князева Юрия Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что Князева подозревают в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет и штраф в размере от одного до трех млн рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, Князев около трех лет до перехода в центральный аппарат ФТС работал начальником центра лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чукотскому автономному округу.

В конце декабря стало известно о задержании высокопоставленных чиновников ФТС в рамках расследования уголовного дела о крупных махинациях. Отмечалось, что речь идет о генерал-лейтенанте, начальнике Управления таможенного дознания Александре Кизлыке, его заместителе по фамилии Серебро и заместителях начальника Внуковской и Домодедовской таможен Константине Мишине и Юрии Черкашине.

После этого глава ведомства Владимир Булавин пообещал провести анализ действующих внутри службы механизмов по выявлению коррупции и по итогам анализа внести в них корректировки. Он заявил, что служба будет бороться с коррупцией, несмотря на звания сотрудников и возможные имиджевые потери.

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