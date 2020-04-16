В Якутию из Китая привезли 3 млн медицинских масок

В Якутию доставили из Китая 3 млн медицинских масок. Это первая партия из 5 млн, закупленных республиканским правительством в провинции Хэйлунцзян.

В первую очередь маски распределят между медицинскими работниками, санитарами и полицейскими, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на оперативный штаб.

По данным на 16 апреля в Якутии подтверждено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 15 человек выздоровели. До 30 апреля в республике действует режим полной самоизоляции.

Поселок Нижний Бестях Мегино-кангаласского района закрыли на карантин. Также карантин объявили в городе Алдан и поселке Ленинский.

Запрещен въезд в вахтовый поселок на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе, где подтверждены три случая заражения коронавирусом.

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