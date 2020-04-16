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Нефтепродукты разлились при подъеме упавшей реку фуры в Петербурге

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В Санкт-Петербурге во время подъема грузовика, упавшего в Большую Невку, произошел разлив нефтепродуктов. Акваторию обрабатывают активной пеной.

Авария произошла утром 16 апреля на Выборгской набережной. Фура упала в Большую Невку. Спасателям удалось зацепить прицеп, однако тягач с водителем в кабине затонул. Во время подъема рефрижератора в воду попали нефтепродукты, сообщает телеканал «78».

Специалисты обрабатывают акваторию активной пеной и выставляют боровые заграждения.

Ранее сообщалось, что водитель, предположительно, мог заснуть за рулем. 41-летний мужчина погиб. На опубликованном в соцсетях видео видно, что перед падением фура завернула на соседнюю полосу, снесла рекламный щит и упала с набережной.

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