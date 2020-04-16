В Донбассе прошёл первый в этом году обмен задержанными между самопровозглашённой ДНР и Киевом,в формате 9 человек на 10. Процедура проходила на КПП в пригороде Горловки. За процессом наблюдали представители ОБСЕ, аппарата омбудсмена ДНР и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщила уполномоченный по правам человека Дарья Морозова, обмен произошёл без каких-либо помех. Двум вернувшимся в ДНР понадобилась медицинская помощь. Также сообщается, что все возвращённые пройдут двухнедельный карантин из-за пандемии. Между самопровозглашённой Луганской Народной Республикой и Киевом, также завершился обмен задержанными. Процедура прошла по формуле 11 на 4. Обмен проходил происходил возле населённого пункта Счастье.