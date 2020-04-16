Свой аккаунт в Instagram появился у набережной Амура в Благовещенске

У набережной реки Амур в Благовещенске в Instagram появился собственный аккаунт. Таким способом жителям города расскажут о будущих и прошедших мероприятиях на набережной и познакомят с теми, кому она обязана своим существованием.

С подписчиками набережная будет общаться от первого лица. Имя аккаунта — @amur_amour_blg. Оно сложилось из названия реки и созвучного ему французского слова «любовь».

В администрации Благовещенска Амурской службе новостей пояснили, что цель создания аккаунта — знакомство с городом местных жителей, а также жителей России и мира.

Благовещенцев призывают делиться обратной связью с помощью комментариев в соцсети, и набережная «обязательно отзовется».