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Фальшивомонетчики на Урале дорабатывали купюры «банка приколов»

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В Челябинской области сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в изготовлении фальшивых купюр. Злоумышленники дорабатывали банкноты «банка приколов» и расплачивались ими в магазине.

По данным правоохранительных органов, мужчинам удалось сбыть поддельные купюры на общую сумму 8,5 тыс. рублей. Они подделывали банкноты номиналом от 200 до 5000 рублей. Об этом сообщает 1obl.ru.

Во время задержания в домах подозреваемых были найдены фальшивые купюры на сумму 650 тыс. рублей, а также фольга, краска и шлифовальная машинка.

Южноуральцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фальшивомонетчикам грозит до 8 лет лишения свободы.

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