Жителей Свердловской области предупредили о мокром снеге

В Свердловской области в ближайшие сутки может ухудшиться погода. Синоптики прогнозируют снег с дождем.

По данным прогнозов, неблагоприятные погодные условия ожидаются до конца дня 16 апреля, а также 17 апреля. Во многих районах выпадут осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Кроме того, возможно усиление ветра до 16 м/с. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее синоптики дали разъяснения по поводу снега в столичном регионе. По мнению специалистов, снегопад в Москве в апреле является нормальным явления. Кроме того, синоптики спрогнозировали умеренно теплую погоду в день Пасхи.