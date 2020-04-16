Прямой эфир

Жителей Свердловской области предупредили о мокром снеге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области в ближайшие сутки может ухудшиться погода. Синоптики прогнозируют снег с дождем.

По данным прогнозов, неблагоприятные погодные условия ожидаются до конца дня 16 апреля, а также 17 апреля. Во многих районах выпадут осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Кроме того, возможно усиление ветра до 16 м/с. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее синоптики дали разъяснения по поводу снега в столичном регионе. По мнению специалистов, снегопад в Москве в апреле является нормальным явления. Кроме того, синоптики спрогнозировали умеренно теплую погоду в день Пасхи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Карелии предупредили о снегопаде
Половина месячной нормы осадков выпала в Тюмени за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020