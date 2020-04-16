Городской «семейный альбом» составят в Рязани

Музейно-выставочный центр «Фотодом» намерен собрать «семейный альбом» из фотографий жителей Рязани. Горожан просят присылать наиболее старые снимки из архивов.

По словам авторов инициативы, фотографии красноречиво рассказывают о людях, временах и эпохах. В городской альбом войдут снимки из семейных архивов рязанцев. Фотографии выстроят в хронологическом порядке, сообщает РИА «7 новостей».

Музейно-выставочный центр просит присылать отсканированные фотографии. Особенно составителей альбома интересуют наиболее давние снимки из семейных архивов.

Изданный альбом может стать рязанским подарком для жителей других городов.