Кремль назвал эмоциональным заявление Кадырова о «Новой газете»

Критика главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес «Новой газеты» была эмоциональной, но это можно объяснить нынешней обстановкой. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ознакомились [с выступлением Кадырова], [оно] действительно весьма эмоционально», — сказал он, заметив, что это объясняется соответствующей ситуацией в стране. По его словам, на данный момент все находятся в неспокойном состоянии, но это никак не сказывается на сути сказанного.

Отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли обращение Кадырова к федеральному центру через социальные сети по ситуации с «Новой газетой», Песков отметил, что в этом нет ничего противозаконного.

12 апреля «Новая газета» опубликовала статью, в которой говорилось, что районные больницы Чечни закрыты, а участников похорон в селе Новые Атаги не тестировали на коронавирус. Газета также писала, что глава республики якобы приравнял заразившихся коронавирусом к террористам.

После этого Кадыров на своем Telegram-канале обвинил издание в «античеченской травле». Он опроверг информацию издания и заявил о готовности предоставить журналистам переводчика с чеченского языка для дословного цитирования его слов. Кроме того, он попросил администрацию президента России обратить внимание на ситуацию и выразил мнение, что спецслужбы должны выяснить источники финансирования «Новой газеты».

В Чеченской Республике в целях нераспространения коронавирусной инфекции с 3 апреля введен комендантский час с 20:00 до 08:00 для транспорта и пешеходов. Во всех населенных пунктах региона запрещено передвижение в указанный временной промежуток.

По состоянию на 16 апреля в России подтвердились 27 938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.

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