В «Тинькофф» рассказали о своем антикризисном плане на фоне коронавируса

Председатель правления «Тинькофф» Банка Оливер Хьюз в четверг, 16 апреля, в интервью Forbes поделился своим мнением о том, каким образом финансовая система будет выходить из кризиса после пандемии коронавируса и как будет действовать банк в обновленной экономической реальности.

«Россия, на самом деле, сделала много правильных вещей на раннем этапе. Например, ввели обязательный карантин для тех, кто приехал из-за границы после праздников 8 марта или был в контакте с зараженными. Это очень помогло, это немного затормозило распространение. Каждая последующая мера откладывает пик, делает его ниже, что очень правильно», — сказал Хьюз.

Как следствие, по словам банкира, только за первую неделю апреля обороты у многих предприятий сократились на 20–30% по сравнению с началом марта.

В свою очередь, «Тинькофф» помогает адаптироваться предпринимателям к новым экономическим реалиями.

Во-первых, это помощь клиентам в переходе из офлайн-сегмента в онлайн. Во-вторых, сокращения расходов бизнеса — снижение комиссии по эквайрингу, отмена сервисных сборов. Кроме того, по словам Хьюза, они работают на реструктуризацией кредитов.

Помимо прочего, Хьюз прокомментировал закрытие Рокетбанка и предоставление специальной программы перехода клиентов этого сервиса в «Тинькофф».

«Какой смысл для клиента «Рокета» переходить в «Тинькофф»? Во-первых, клиенты и «Рокета» накопили рокет-рубли, это была программа лояльности Рокетбанка. Эти баллы сгорят, если они остаются на платформе Qiwi в Рокетбанке. Если они перейдут в «Тинькофф», мы компенсируем им эти рокет-рубли. Для них это единственный способ сохранить свои накопленные рокет-рубли. Во-вторых, переход в «Тинькофф» для клиентов «Рокета» интуитивно понятен — мы цифровой банк», — отметил Хьюз.

Хьюз добавил, что у банка есть и стратегические планы на будущее, в том числе для поддержания капитализации финансового учреждения на фоне коронавируса.

«Сейчас у нас новый трехлетний план развития, который можно назвать AI-банк, где AI – это Artificial Intelligence. То есть финансовые услуги, основанные на искусственном интеллекте. У нас уже есть экосистемная часть, где у нас множество разных цифровых сервисов. Это известная штука, которую мы постоянно расширяем. В нашем супераппе появляется все больше и больше сервисов в области контента, путешествия, шоппинга, развлечения, связи и много других лайфстайл- сервисов, он хорошо развивается», — резюмировал Хьюз.

В конце марта Хьюз призвал сотрудников «Тинькофф» работать на удаленке. Он отметил, что необходимо создать все условия для того, чтобы помогать клиентам эффективно и быстро даже в режиме самоизоляции и домашних условиях.