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Зеленский разрешил обработку данных пациентов с COVID-19 без их согласия

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обработке персональных данных зараженных коронавирусной инфекцией без их согласия. Об этом говорится в четверг, 16 апреля, на сайте Верховной рады.

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Как следует из документа, на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся его здоровья, места госпитализации или самоизоляции, личных данных, даты рождения, места жительства и места работы. Данные подлежат уничтожению или обезличиванию в течение 30 дней после окончания карантина.

Законом предусмотрены меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. К оказанию медицинской помощи документ допустил преподавателей вузов, осуществляющих подготовку медицинских кадров.

По состоянию на 16 апреля количество инфицированных в Украине достигло 4161. Самая напряженная ситуация с распространением COVID-19 наблюдается в Черновицкой области — 662 инфицированных, Тернопольской области — 333 и Винницкой области — 279.

12 апреля Зеленский заявил, что устал бороться с распространением коронавируса, но не собирается сдаваться. По его слова, он с нетерпением ждет того дня, когда его обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять из одной фразы «на Украине заболевших и умерших нет».

10 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае украинцам придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.

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